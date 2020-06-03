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Işık sportif direktör

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Işık sportif direktör

Çeyinkaya'da Urcan Vangöl Akademi koordinatörü olarak görev yapan Salih Işık, bir önemli sorumluluk üstlendi. Ceran Tunalı başkanlığındaki yönetim kurulu Salih Işık'ı sportif koordinatör olarak atadı. Salih Işık böylelikle Çetinkaya'nın tüm sportif faaliyetlerinden sorumlu hale geldi.

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