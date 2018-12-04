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Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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İş dünyası Esentepe’de buluştu

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Esentepe’deki Korineum Golf & Beach Resort’ta gerçekleşen ‘Lifecell Golf Challenge’, Türkiye’den adamıza gelen iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi

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İş dünyası Esentepe’de buluştu
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Turkcell’in yeni nesil dijital operatör markası Lifecell’in ismini verdiği ve bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Lifecell Golf Challenge’ta şampiyonlar belli oldu.

Esentepe’deki Korineum Golf & Beach Resort’un ev sahipliği yaptığı turnuva, 100’e yakın golf sporcusunu bir araya getirdi. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen ve iş dünyasının büyük ilgi gösterdiği turnuvaya Fikret Öztürk’ün yanı sıra Ahmet Özyazıcı, Hasan Gülkaya, Hakan Özyazıcı katıldı. Şefika Kırçuval, Caner Tuna gibi golf dünyasının tanınmış isimleri de turnuvada mücadele etti. Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ve yönetim kurulu Üyesi Günay Çerkez ile üst düzey yöneticileri de etkinlikte yer aldı.

Korineum Golf & Beach Resort’un 18 çukurlu golf sahasında oynanan turnuvanın birincisi Sertaç Yeşilçimen, ikincisi Ahmet Özyazıcı üçüncüsü ise Claus Lassen oldu. Kazananlar, ödüllerini düzenlenen görkemli bir törenle aldı.

Lifecell Golf Challenge’ın Kazananları:

Turnuva birincisi: Sertaç Yeşilçimen
Turnuva ikincisi: Ahmet Özyazıcı
Turnuva üçüncüsü: Claus Lassen
En iyi Gross oyuncusu: Soner Yetkili

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