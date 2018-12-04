İş dünyası Esentepe’de buluştu

Esentepe’deki Korineum Golf & Beach Resort’ta gerçekleşen ‘Lifecell Golf Challenge’, Türkiye’den adamıza gelen iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi

Turkcell’in yeni nesil dijital operatör markası Lifecell’in ismini verdiği ve bu yıl ilk kez düzenlenen ‘Lifecell Golf Challenge’ta şampiyonlar belli oldu.

Esentepe’deki Korineum Golf & Beach Resort’un ev sahipliği yaptığı turnuva, 100’e yakın golf sporcusunu bir araya getirdi. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen ve iş dünyasının büyük ilgi gösterdiği turnuvaya Fikret Öztürk’ün yanı sıra Ahmet Özyazıcı, Hasan Gülkaya, Hakan Özyazıcı katıldı. Şefika Kırçuval, Caner Tuna gibi golf dünyasının tanınmış isimleri de turnuvada mücadele etti. Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ve yönetim kurulu Üyesi Günay Çerkez ile üst düzey yöneticileri de etkinlikte yer aldı.

Korineum Golf & Beach Resort’un 18 çukurlu golf sahasında oynanan turnuvanın birincisi Sertaç Yeşilçimen, ikincisi Ahmet Özyazıcı üçüncüsü ise Claus Lassen oldu. Kazananlar, ödüllerini düzenlenen görkemli bir törenle aldı.

Lifecell Golf Challenge’ın Kazananları:

Turnuva birincisi: Sertaç Yeşilçimen

Turnuva ikincisi: Ahmet Özyazıcı

Turnuva üçüncüsü: Claus Lassen

En iyi Gross oyuncusu: Soner Yetkili