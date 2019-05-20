İlkokullar, Narin anısına karşılaştı

Narin İyci İlkokullar Arası Anı Futbol Turnuvası, Değirmenlik Halı Sahasında 4 ilkokulun katılımı ile gerçekleştirildi. Turnuvada Değirmenlik İlkokulu birinci oldu

Geleneksel Narin İyci İlkokullar Arası Anı Futbol Turnuvası, dün Değirmenlik Halı Sahasında, gerçekleştirildi.

4 ilkokulun katılımı ile gerçekleştirilen Narin İyci İlkokullar Arası Anı Futbol Turnuvası, Haspolat İlkokulu tarafından organize edildi.

Narin İyci’yi anmak ve kanser hastalığı ile hastalığa sebep olan etkenlere dikkat çekmek için geleneksel olarak düzenlenen turnuvaya, Değirmenlik İlkokulu, Minareliköy Şht Mehmet Eray İlkokulu, Haspolat İlkokulu ve Cihangir İlkokulu katıldılar.

Centilmence ve dostça geçen turnuva sonunda Değirmenlik İlkokulu birinci olurken, Minareliköy Şht Mehmet Eray İlkokulu ikinci, Cihangir İlkokulu üçüncü ve Haspolat İlkokulu dördüncü oldular.