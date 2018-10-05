İlkokul öğrencilerine judo tanıtıldı

İskele Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen ücretsiz judo kurslarına yeni kayıtlar devam ediyor.

Orhan Bebek antrenörlüğündeki kurslara katılmak için gerekli olan detaylı bilgiler, 05338877911 numaralı telefon aranarak alınabilecek. Öte yandan antrenör Orhan Bebek, geçtiğimiz günlerde Şehit İlker Karter İlkokulu’nda eğitim gören çocuklara judoyu tanıtmak için sporcularıyla birlikte gösteri sundu.

Mağusa’da da kurslar başlıyor

Bu arada Mağusa Gelişim Akademisi(MGA) Sakarya ve Maraş şubeleri yeni dönem kayıtlarına başlıyor. Mağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, MGA Sakarya’da; Jimnastik, Zumba, Bilardo, Okçuluk, Basketbol, Maraş’ta ise; Jimnastik, Bilardo, Zumba ve Satranç kursları yapılacak. Detaylı bilgi; 0392 365 27 60 numaralı telefon alınabilecek.