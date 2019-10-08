İlker birinciliğe kulaç attı

Uluslararası Ölüdeniz Açık Su Yüzme Yarışmasına katılan Hasan İlker, Caner Aspava ve Osman Akkuş başarı sonuçlar alırlarken, Hasan İlker, yaş gurubunda birinci oldu

Ülkemizin başarılı Master Yüzücüleri, Türkiye Fethiye’de gerçekleştirilen Uluslararası Ölüdeniz Açık Su Yüzme Yarışmasında kulaç attılar.

Türkiye Yüzme Federasyonu ile FETHİYESPORFEST iş birliğinde düzenlenen yarışmaya katılan master yüzücülerimiz Hasan İlker, Caner Aspava ve Osman Akkuş başarı sonuçlar ile ülkemiz geri döndüler.

Sabah yapılması planlanan yarışmanın kötü hava koşulları nedeniyle, parkur değişikliği ile öğleden sonra yapıldı. Yarışmaya ferdi olarak katılan Hasan İlker 5 km’lik parkurda genel klasman dördüncüsü olurken, yaş gurubunda birinci olmayı başardı. 2.5km’lik parkurda yarışan AspavaSpor Kulübü master yüzücülerinden Caner Aspavagenel klasman da on yedinci gelirken yaş kategorisinde ikincilik elde etti. AspavaSpor Kulübü master yüzücüsü Osman Akkuş ise genel klasmanda onuncu gelirken,yaş grubunda dördüncü oldu.