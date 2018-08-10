İlker, Alsancak’ta birinciliğe yüzdü

Alsancak Belediyesi Deniz Festivali etkinlikleri çerçevesinde Su Sporları Federasyonu ile Alsancak Belediyesi yüzme yarışı gerçekleştirdi.

İki ayrı parkurda gerçekleşen yarışa bölge halkının yanı sıra elit sporcular da ilgi gösterirken katılım oldukça yüksek oldu. Yarışın genel klasmanında Hasan İlker birinciliği elde etti. Yarışın tamamlanmasından sonra derece girenlere kupa ve madalya verilirken dereceler şöyle oluştu:

Genel klasman bayanlar

1. Şengül Uzun

2. Cansu Aspava

Genel klasman erkekler

1. Hasan İlker

2. Osman Akkuş

3. Mustafa Yeşilada