İlk şampiyonlar Erçin ve Garabli

Golfta sezonun ilk turnuvası olan Yeşilyurt Open Golf Turnuvası gerçekleştirilirken, şampiyonlar Bertan Erçin ve Gülay Garabli oldu

Golf Federasyonu'nun yıllık turnuva programı çerçevesinde, sezonun ilk turnuvası olan Yeşilyurt Open, CMC Golf Sahası'nda gerçekleşti. Geniş bir katılımla gerçekleşen turnuva 18 çukur, full handicap ve stableford formatında oynandı. Şampiyonluğu, erkeklerde 38 puan ile Bertan Erçin, kadınlarda ise 33 puan ile Gülay Garabli kazandı. Erkekler Net Birincisi - Bertan Erçin / 38 Puan Erkekler Net İkincisi - Shaun Sullivan / 34 Puan Erkekler Net Üçüncüsü - Aydın Fidaner / 33 Puan Kadınlar Net Birincisi - Gülay Garabli / 33 Puan Kadınlar Net İkincisi - Özcan Bundak / 28 Puan Kadınlar Net Üçüncüsü - Rhona Atkins / 24 Puan Gross Birincisi - Hasan Garabli