İlk mücadele Başat anısına oldu

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu virüs salgını sonrasında ülkedeki ilk spor etkinliğini de düzenleyen federasyon olurken, Omaç Başat anısına Hyong-Pumse-Kata müsabakaları gerçekleştirildi

Dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle duran spor müsabakaları yeniden başladı.

Koronavirüs süresinde ilk kez online yarışma düzenleyen Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu virüs salgını sonrasında ülkedeki ilk spor etkinliğini de düzenleyen federasyon oldu.

Spor yazarı ve Milli Olimpiyat Komitesi eski başkanlarından Omaç Başat anısına gerçekleştirilen Omaç Başat Hyong-Pumse-Kata müsabakaları önceki gün Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.Virüs sonrasında dezenfekte edilen salona sporcuların alınması sırasında ateşleri ölçüldü ve el dezenfektanı ile dezenfekte olarak salona alındılar.

Girne Taekwondo İhtisas Kulübü, Doğan Tük Birliği, Türk Ocağı, Girne Halkevi, Lefkoşa Taekwondo İhtisas Kulübü, Mağusa Şampiyonlar Taekwondo takımlarından lisansları vizeli bay ve bayan sporcuların katıldığı müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz Öykü Ergin,Ali Uslu, Ceyda Uçaner, Zehra Karip, Federasyon,Bölge ve Namzet hakemleri yönettiler, verdiler.

OMAÇ BAŞAT HYONG PUMSE KATA ŞAMPİYONASI SONUÇLARI

BAYANLAR HYONG/PUMSE ŞAMPİYONASI SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar 2.Özlem Tomak 3.Didem Yener

2.Kategori: 1.Açelya Ergin 2.Elif Yüksel 3.Tuba Kara

3.Kategori: 1.Zeynep Zorlu 2.Cemre Su Karagöz 3.Dilek Colayır

ERKEKLER HYONG/ŞAMPİYONASI SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Şakir Atınç Yağızsoy 2.Utku Sadulla 3.Zeynel Yıldırım

2.Kategori: 1.Kıvanç Çağlin 2.Arda Akın Altuntaş 3.Mahmut Colayır

3.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk 2.Arda Kara 3.Taner Kara

4.Kategori: 1.Nikita Gordeev 2.Yunus E. Tomak 3.Bahadır Boz

5.Kategori: 1.Kerim Karpuz 2.Tuğra Tığ 3.Sinan Eren

6.Kategori: 1.Sezer Er 2.Şakir Yağızsoy 3.Serkan Yener

KARATEŞAMPİYONASI SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Nurana Jorayeva

2.Kategori: 1.Kandımbek Yusupov 2.Rafael İbragimov 3.Davut Jorayev

3.Kategori: 1.Mustafa Jumayev 2.Aziz Kamalov

4.Kategori: 1.Gleb Yurchenko 2.Nikita Yakush 3.Aleksey Didukh

5.Kategori: 1.Alexander Molodtsov 2.Alexander Didukh 3.Ali Arda

6.Kategori: 1.Mikhail Khomyshin 2.Grigorii Yakush