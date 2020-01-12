Hyong müsabakaları yapıldı

Hyong/Pumse/Kata Müsabakaları dün Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde Rauf Raif Denktaş anısına yapıldı.

Dereceye girenlere ödülleri federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kulüp temsilcileri tarafından verildi. Müsabakaları, Master Öykü Ergin, Master Ali Uslu, Ceyda Uçaner, Zehra Karip, Pınar Akarpınar ve Ana Tüysüz yönettiler.

BAYANLAR HYONG

1.Kategori: 1.Azra Usta 2.Ayça Eda Kurşun 3.Ecem Sarı

2.Kategori: 1.Azra Turan 2.Penny Pe 3.Su Ayza Şahin

3.Kategori: 1.Zahra Ghaderi 2.Fatima Ghaderi 3.Nehir Seringöz

4.Kategori: 1.Zeynep Keskin 2.Asu Yasin 3.Zeynep Kuday

5.Kategori: 1.Semiha Yüceyüksel 2.Yağmur Yıldızbakan 3.İlay Kara

6.Kategori: 1.Hatice Alyanak 2.İrem Şibli 3.Ayşegül Kuday

7.Kategori: 1.Sevda Şahin 2.Ayşe Korgan 3.Rabia Tarım

8.Kategori: 1.Elena Pakhomova 2.Rakibe İnce 3.Hüsniye Uslu

9.Kategori: 1.Açelya Ergin 2.Özlem Tomak 3.Ela Kılıç

ERKEKLER HYONG

1.Kategori: 1.Yusuf Yıldızbakan 2.Deniz Yıldızbakan 3.Pars Şahin

2.Kategori: 1.Koral İnci 2.Murat Berk Bucak 3.Kamil Umut Demir

3.Kategori: 1.Mirsad Toprak 2.Nicolae Robert 3.Burak Erdoğan

4.Kategori: 1.Mehmet Ali Metinser 2.Harun Rashid Hossain 3.Taha Erk

5.Kategori: 1.Arda Akın Altuntaş 2.Kıvanç Çağlin 3.Halil İbrahim Kurtoğlu

6.Kategori: 1.Tuğra Tığ 2.Mustafa Ünal 3.Şevket Bilgin

7.Kategori: 1.Nikita Gordeev 2.Efe Güleç 3.Mertcan Aslantaş

8.Kategori: 1.Kerim Karpuz 2.Yunus Emre Tomak 3.Semih Türkmen

9.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk 2.Muhammed Emin Uğur 3.Oğulcan Doğan

10.Kategori: 1.Amin Osman 2.Kemal Köstü 3.Mahmut Colayır

11.Kategori: 1.Ramadan Gökbilen 2.Dmitry Gordeev 3.Zeynel Yıldırım