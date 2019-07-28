Hollanda’da çeyrek finaldeyiz

Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonasında çeyrek finale yükselen Genç Milli Takımımızın, rakibi güçlü Almanya oldu. Mustafa Alnar ise 8 Top Disiplininde çeyrek finale yükseldi

Hollanda’nın Veldhoven Kentinde devam eden Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’ndaki takım maçlarında Finlandiya Milli Takımı’na 2-1 yenildikten sonra Bulgaristan karşısında 2-1 galip gelen Genç Millilerimiz geçtiğimiz gün oynadıkları İsveç maçını da 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırmayı başardılar.

Karşılaşmada gerçekleştirilen maçlar şu şekilde sonuçlandı; 10 Top Doğukan Çıdam 5 – 7 My Nguyen, 8 Top Mustafa Alnar 7 – 3 Ragnar Gronsten, 9 Top Enis Soğular 8 – 3 William Viitanen.

Çeyrek finale yükselen Genç Milli Takımımızın yeni rakibi Almanya oldu. Almanya, 1985 yılından beridir her Avrupa Şampiyonasından birkaç madalya ile dönmeyi başaran tek takım olarak millilerimiz için çok güçlü bir rakip oldu. Almanya 1985 yılından bu yana sadece Avrupa Gençler Takım Şampiyonasında 17 Altın, 4 Gümüş ve 4 Bronz madalya kazandı.

Karşılaşma Dünyaya servis edildi

KKTC – İsveç karşılaşması EPBF Facebook sayfasından sunumlu olarak 4 kameradan alınan görüntüler eşliğinde tüm dünyaya canlı olarak servis edildi. EPBF Basın Sorumlusu Thomas Overback’de karşılaşmayı görüntüler eşliğinde bir sayfalık haber olarak dünyaya servis etti. Avrupa Şampiyonasında gerçekleştirilen tüm karşılaşmalar sabit kameralar aracılığı ile Kozoom TV tarafından sürekli servis ediliyor.

Mustafa Alnar çeyrek finalde

Şampiyona’nın 8 Top Disiplininde Mustafa Alnar, ilk iki karşılaşmasında Polonya’dan Kamil Spicha’yı 7-6, Avusturya’dan Manuel Butschek’I 7-4, ve Finlandiya’dan Ragnar Gronsten’i 7 – 3 yenerek adını yenilgisiz olarak çeyrek finale yazdırdı. Diğer yandan Genç milli sporcularımızdan Enis Soğular çıktığı 5 karşılaşmanın 4’ünü kazanarak adını ilk 16’ya yazdırmayı başarmakla birlikte, çıktığı 6. karşılaşmada İspanyol rakibi Jonas Souto’ya 7 – 5 kaybederek 8 Top disiplininden elenmiş oldu.