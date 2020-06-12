Hoca’yı duygulandıran plaket

Karantina döneminde öğrencilerine her gün on line eğitim yaptıran Necmi Hoca’ya, öğrencileri,plaket takdim etti

Spinning eğitmeni Necmi Hoca, öğrencilerinden aldığı plaketten gurur duyduğunu açıkladı. Karantina döneminde öğrencilerine her gün on line eğitim yaptıran Nejmi Hoca’ya, öğrencileri plaket takdim etti.

Aldığı plaketten dolayı oldukça duygulanan Necmi Hoca, duygularını şöyle ifade etti:

“Sevgili Girne ekibimden,“Gönlümüzün en iyi spor hocasına” notuyla aldığım ödül beni çok sevindirdi.

Tüm karantina süreci boyunca bıkmadan usanmadan hiç bir karşılık beklemeden bize verdiğin emek harcadığın zaman ve hiç eksilmeyen gülen yüzünle aşıladığın motivasyon için sonsuz teşekkür ederiz. İyi ki varsın. Seni seviyoruz Neco Girne Spinning Grubu” ifadeleri de beni çok duygulandırdı.