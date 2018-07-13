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Hırvatlarda final coşkusu

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Dünya Kupası’nda ilk kez finale kalan Hırvatlar, tarihi zafer sonrasında sevinçten adeta çılgına döndü

Hırvatlarda final coşkusu
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Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan önceki gece, İngiltere'yi 2-1 yenerek tarihinde ilk kez final kaldı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Hırvatistan sokaklarında büyük sevinç yaşandı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de maç sonunda coşku doruktaydı

Dev maçı sokaklarda kurulan dev platformlarda birlikte takip eden Hırvat vatandaşlar, tarihi zafer sonrasında sevinçten adeta çılgına döndü. 

Tarihi başarının ardından Başbakan Andrej Plenkovic ve kabinedeki tüm bakanlar hükümet toplantısına milli formalarla katıldı.

 

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