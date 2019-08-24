Henry tekliflere açık

Cihangir'in değişen oyun sistemi nedeniyle Henry'nin kadrodan çıkarılması gündeme gelirken, başarılı futbolcu tekliflere açık olduğunu söyledi.
Cihangir kulübü de futbolcunun kolaylıkla kulüp bulması için Henry'ye gerekli kolaylığı sağlayacak.
Süper Lig ekiplerinden Cihangir'in geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan ve başarılı bir sezon geçiren Henry, yeni sezonda Cihangir'in kadrosunda yer almayacak.
Cihangir'in değişen oyun sistemi nedeniyle Henry'nin kadrodan çıkarılması gündeme gelirken, başarılı futbolcu tekliflere açık olduğunu söyledi.
Cihangir kulübü de futbolcunun kolaylıkla kulüp bulması için Henry'ye gerekli kolaylığı sağlayacak.