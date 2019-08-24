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Henry tekliflere açık

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Süper Lig ekiplerinden Cihangir'in geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan ve başarılı bir sezon geçiren Henry, yeni sezonda Cihangir'in kadrosunda yer almayacak.

Henry tekliflere açık
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Cihangir'in değişen oyun sistemi nedeniyle Henry'nin kadrodan çıkarılması gündeme gelirken, başarılı futbolcu tekliflere açık olduğunu söyledi.

Cihangir kulübü de futbolcunun kolaylıkla kulüp bulması için Henry'ye gerekli kolaylığı sağlayacak.

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