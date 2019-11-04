Hedeflerinde Cumhuriyet Kupası vardı

Havalı Silahlar 2019 Cumhuriyet Kupası gerçekleştirilirken, Tabanca Kadınlarda Güleser Arslan birinciliği elde ederken yeni rekorunda sahibi oldu. Tüfek Erkeklerde Tolgay Boyacıoğlu, Tüfek Kadınlarda ise Ece Çetinler birincilik elde ettiler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Atıcılık Federasyonu’nun 2019 Faaliyet programı çerçevesinde yer alan Havalı Silahlar 2019 Cumhuriyet Kupası, CIU Arena Spor Kompleksi Havalı Silahlar Atış Poligonu’nda gerçekleşti.

Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (International Shooting Sport Federation) kurallarının geçerli olduğu müsabakalarda 13 havalı tabanca, 14 havalı tüfek, 8 paralimpik sporcusu olmak üzere toplam 35 sporcu iki gün boyunca kıyasıya yarıştı.

Müsabakaların ilk gününde havalı tabanca klasmanında, Tabanca Kadınlarda Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Güleser Arslan birinciliği elde ederken yeni rekorunda sahibi oldu. UKÜ Spor Kulübü’nden ise Münevver Sakar da ikincilik elde etti.

Müsabakaların ikinci gününde ise havalı tüfek klasmanında Tüfek Erkekler’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Tolgay Boyacıoğlu, Tüfek Kadınlarda ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına yarışan Ece Çetinler birincilik elde ettiler.

Müsabakalarda takım dereceleri şöyle oluştu:

KULÜPLER:

TABANCA BAYAN TAKIMI

1- GÜVENLİK KUV. K’LIĞI

2- UKÜ SPOR K.D

3- LEVENT A.A.K

TÜFEK BAYAN TAKIMI

1-GÜVENLİK KUV.K’LIĞI

2- LEVENT A.A.K

3- UKÜ SPOR K.D