Havuzun paşası

Paşa Sezener, dört branşta KKTC MEB Yıldızlar rekorlarını kırdı

Hasan İLKER

Niğde'de gerçekleşen Türkiye Okul Sporları Yıldızlar Yüzme Şampiyonası’nda, Cem Dağdelen’in antrenörlüğünü yaptığı Atleks Sanverler Orta Okulu yüzücüsü Paşa Sezener, 4 branşta, KKTC MEB Yıldızlar rekorlarını kırarak başarılarına yenilerini daha ekledi.

Yüzme şampiyonasının birinci gününde 50 m serbestte, 00:27.12’lik derecesiyle, ikinci gününde 100 m serbestte 01:00.21 ve 100 m kurbağalamada 01:17.05'lik dereceleriyle, üçüncü gün ise 50 m kurbağalamada, 00:35.04'lük derecesiyle yeni rekorların sahibi olan Paşa Sezener, ailesinin ve okulunun gururu oldu.