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Havuzun paşası

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Paşa Sezener, dört branşta KKTC MEB Yıldızlar rekorlarını kırdı

Havuzun paşası
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Hasan İLKER

Niğde'de gerçekleşen Türkiye Okul Sporları Yıldızlar Yüzme Şampiyonası’nda, Cem Dağdelen’in antrenörlüğünü yaptığı Atleks Sanverler Orta Okulu yüzücüsü Paşa Sezener, 4 branşta, KKTC MEB Yıldızlar rekorlarını kırarak başarılarına yenilerini daha ekledi. 

Yüzme şampiyonasının birinci gününde 50 m serbestte, 00:27.12’lik derecesiyle, ikinci gününde 100 m serbestte 01:00.21 ve 100 m kurbağalamada 01:17.05'lik dereceleriyle, üçüncü gün ise 50 m kurbağalamada, 00:35.04'lük derecesiyle yeni rekorların sahibi olan Paşa Sezener, ailesinin ve okulunun gururu oldu.

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