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Havuzun, havuzsuz başarılıları

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Havuzun, havuzsuz başarılıları
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Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası yüzme yarışlarına katılanGüçver Su Sporları Kulübü farklı kategorilerde birçok dereceler alarak, önemli başarılar elde ettiler.

Yarışlarda Güçver Su Sporları Kulübü yıldız erkekler ve yıldız kızlarda büyük başarılara imza attı. Mağusa’da kapalı yüzme havuzu olmamasına rağmen Cumhuriyet Kupası yüzme yarışlarda toplamda 8 madalya kazanan, takım sıralamasında ada genelinde yıldız erkeklerde dördüncü, yıldız kızlarda beşinci sıraya yerleşmeyi başaran Güçver Su Sporları Kulübü, Lefkoşa’da federasyon ve devlet imkânları ile çalışma yapan birçok kulübü geride bırakarak başarıları ile dikkat çekti.

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