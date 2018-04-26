Havuza YDİ damgası

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen küçükler ve yıldızlar yüzme şampiyonası gerçekleştirildi.
Yakın Doğu İlkokulu’nun (YDİ) kızlarda ve erkeklerde takım şampiyonluklarını kazandığı şampiyonada 14 rekor kırıldı. Kırılan rekorlar ve rekorları kıranlar şöyle:
|
Erkekler, 50m Serbest/Freestyle
|
8.
|
Seri 4
|
Emre Ersoy
|
04
|
26.30
|
O. S. YILDIZLAR REKORU
|
12 - 14
|
Erkekler, 400m Serbest/Freestyle
|
4.
|
Seri 2
|
Enes Kansız
|
06
|
5:25.11
|
K. K YAŞ REKORU
|
12
|
Erkekler, 100m Sırt/Backstroke
|
18.
|
Seri 2
|
Emre Ersoy
|
04
|
1:05.93
|
YILDIZLAR K.K. REKORU
|
12 - 14
|
Erkekler, 200m Sırt/Backstroke
|
10.
|
Seri 2
|
Emre Ersoy
|
04
|
2:26.26
|
K. KULVAR YAŞ REKORU
|
14
|
10.
|
Seri 2
|
Emre Ersoy
|
04
|
2:26.26
|
O. S. YILDIZLAR. REKORU
|
12 - 14
|
Erkekler, 100m Kelebek/Fly
|
16.
|
Seri 1
|
Hüseyin Hasan Çakır
|
07
|
1:21.01
|
K. KULVAR YAŞ REKORU
|
11
|
16.
|
Seri 1
|
Hüseyin Hasan Çakır
|
07
|
1:21.01
|
O. S. KÜÇÜKLER REKORU
|
9 - 11
|
Erkekler, 200m Karışık/Medley
|
12.
|
Seri 2
|
Hüseyin Hasan Çakır
|
07
|
2:55.07
|
K. KULVAR YAŞ REKORU
|
11
|
12.
|
Seri 2
|
Kayel Azer Baycan
|
08
|
3:18.68
|
K. KULVAR YAŞ REKORU
|
9 - 10
|
12.
|
Seri 2
|
Hüseyin Hasan Çakır
|
07
|
2:55.07
|
O. S. KÜÇÜKLER REKORU
|
9 - 11
|
Erkekler, 4 x 100m Karışık/Medley
|
18.
|
Seri 1
|
Yakın Doğu İlkokulu
|
5:20.03
|
O. S KÜÇÜKLER. REKORU
|
9 - 11
|
Bayanlar, 50m Kelebek/Fly
|
1.
|
Seri 2
|
Özgül Çetin
|
07
|
33.98
|
O. S KÜÇÜKLER. REKORU
|
9 - 11
|
Bayanlar, 100m Kelebek/Fly
|
17.
|
Seri 1
|
Özgül Çetin
|
07
|
1:14.06
|
K. KULVAR YAŞ REKORU
|
11
|
17.
|
Seri 1
|
Özgül Çetin
|
07
|
1:14.06
|
O. S. KÜÇÜKLER REKORU
|
9 - 11
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