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Havuza YDİ damgası

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Yakın Doğu İlkokulu’nun kızlarda ve erkeklerde takım şampiyonluklarını kazandığı şampiyonada 14 rekor kırıldı

Havuza YDİ damgası
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen küçükler ve yıldızlar yüzme şampiyonası gerçekleştirildi.

Yakın Doğu İlkokulu’nun (YDİ) kızlarda ve erkeklerde takım şampiyonluklarını kazandığı şampiyonada 14 rekor kırıldı. Kırılan rekorlar ve rekorları kıranlar şöyle:

Erkekler, 50m Serbest/Freestyle

8.

Seri 4

Emre Ersoy

04

26.30

O. S. YILDIZLAR REKORU

12 - 14

Erkekler, 400m Serbest/Freestyle

4.

Seri 2

Enes Kansız

06

5:25.11

K. K YAŞ     REKORU

12

Erkekler, 100m Sırt/Backstroke

18.

Seri 2

Emre Ersoy

04

1:05.93

YILDIZLAR K.K. REKORU

12 - 14

Erkekler, 200m Sırt/Backstroke

10.

Seri 2

Emre Ersoy

04

2:26.26

K. KULVAR YAŞ REKORU

14

10.

Seri 2

Emre Ersoy

04

2:26.26

O. S. YILDIZLAR. REKORU

12 - 14

Erkekler, 100m Kelebek/Fly

16.

Seri 1

Hüseyin Hasan Çakır

07

1:21.01

K. KULVAR YAŞ REKORU

11

16.

Seri 1

Hüseyin Hasan Çakır

07

1:21.01

O. S. KÜÇÜKLER REKORU

9 - 11

Erkekler, 200m Karışık/Medley

12.

Seri 2

Hüseyin Hasan Çakır

07

2:55.07

K. KULVAR YAŞ REKORU

11

12.

Seri 2

Kayel Azer Baycan

08

3:18.68

K. KULVAR YAŞ REKORU

9 - 10

12.

Seri 2

Hüseyin Hasan Çakır

07

2:55.07

O. S. KÜÇÜKLER REKORU

9 - 11

Erkekler, 4 x 100m Karışık/Medley

18.

Seri 1

Yakın Doğu İlkokulu

5:20.03

O. S KÜÇÜKLER. REKORU

9 - 11

Bayanlar, 50m Kelebek/Fly

1.

Seri 2

Özgül Çetin

07

33.98

O. S KÜÇÜKLER. REKORU

9 - 11

Bayanlar, 100m Kelebek/Fly

17.

Seri 1

Özgül Çetin

07

1:14.06

K. KULVAR YAŞ REKORU

11

17.

Seri 1

Özgül Çetin

07

1:14.06

O. S. KÜÇÜKLER REKORU

9 - 11

Kızlar okullar sıralaması

Yakın Doğu İlkokulu

Levent Primary School

9 Eylül İlkokulu

Erkekler okullar sıralaması

Yakın Doğu İlkokulu

9 Eylül İlkokulu

Levent Primary School

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