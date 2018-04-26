Havuza YDİ damgası

Yakın Doğu İlkokulu’nun kızlarda ve erkeklerde takım şampiyonluklarını kazandığı şampiyonada 14 rekor kırıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen küçükler ve yıldızlar yüzme şampiyonası gerçekleştirildi.

Yakın Doğu İlkokulu’nun (YDİ) kızlarda ve erkeklerde takım şampiyonluklarını kazandığı şampiyonada 14 rekor kırıldı. Kırılan rekorlar ve rekorları kıranlar şöyle:

Erkekler, 50m Serbest/Freestyle

8. Seri 4 Emre Ersoy 04 26.30 O. S. YILDIZLAR REKORU 12 - 14

Erkekler, 400m Serbest/Freestyle

4. Seri 2 Enes Kansız 06 5:25.11 K. K YAŞ REKORU 12

Erkekler, 100m Sırt/Backstroke

18. Seri 2 Emre Ersoy 04 1:05.93 YILDIZLAR K.K. REKORU 12 - 14

Erkekler, 200m Sırt/Backstroke

10. Seri 2 Emre Ersoy 04 2:26.26 K. KULVAR YAŞ REKORU 14

10. Seri 2 Emre Ersoy 04 2:26.26 O. S. YILDIZLAR. REKORU 12 - 14

Erkekler, 100m Kelebek/Fly

16. Seri 1 Hüseyin Hasan Çakır 07 1:21.01 K. KULVAR YAŞ REKORU 11

16. Seri 1 Hüseyin Hasan Çakır 07 1:21.01 O. S. KÜÇÜKLER REKORU 9 - 11

Erkekler, 200m Karışık/Medley

12. Seri 2 Hüseyin Hasan Çakır 07 2:55.07 K. KULVAR YAŞ REKORU 11

12. Seri 2 Kayel Azer Baycan 08 3:18.68 K. KULVAR YAŞ REKORU 9 - 10

12. Seri 2 Hüseyin Hasan Çakır 07 2:55.07 O. S. KÜÇÜKLER REKORU 9 - 11

Erkekler, 4 x 100m Karışık/Medley

18. Seri 1 Yakın Doğu İlkokulu 5:20.03 O. S KÜÇÜKLER. REKORU 9 - 11

Bayanlar, 50m Kelebek/Fly

1. Seri 2 Özgül Çetin 07 33.98 O. S KÜÇÜKLER. REKORU 9 - 11

Bayanlar, 100m Kelebek/Fly

17. Seri 1 Özgül Çetin 07 1:14.06 K. KULVAR YAŞ REKORU 11

17. Seri 1 Özgül Çetin 07 1:14.06 O. S. KÜÇÜKLER REKORU 9 - 11

Kızlar okullar sıralaması

Yakın Doğu İlkokulu

Levent Primary School

9 Eylül İlkokulu

Erkekler okullar sıralaması

Yakın Doğu İlkokulu

9 Eylül İlkokulu

Levent Primary School