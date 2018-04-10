banner107
Liverpool, City’e şans tanımadı
Liverpool, City’e şans tanımadı
8 0
1. Lig'de heyecan fırtınası
1. Lig'de heyecan fırtınası
91 0
Real Madrid tarih yazma noktasında
Real Madrid tarih yazma noktasında
14 0
Attack yaptılar
Attack yaptılar
21 0
Çocuk Korosu coşuyor, coşturuyor
Çocuk Korosu coşuyor, coşturuyor
41 0
Metehan’da 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
Metehan’da 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
280 0
Otel inşasında karkas çöktü
Otel inşasında karkas çöktü
52 0
Baf canı için kazandı
Baf canı için kazandı
90 0
banner82
banner147

Havalı silahların şampiyonları belirlendi

banner27

2018 Havalı Silahlar Federasyon Kupası’nda tüfekte Güvenlik Kuvvetleri, tabancada ise Polis Genel Müdürlüğü şampiyon oldu

Havalı silahların şampiyonları belirlendi
banner137

Atıcılık Federasyonu tarafından organize edilen havalı silahlar Federasyon Kupası yarışması UKÜ Spor Kompleksi, Arena Salonu Havalı Atış Poligonu’nda yapılan atışlarla tamamlandı.

Mücadele sonunda tabanca büyük erkeklerde Polis Genel Müdürlüğü adına yarışan Burak Özcem, tabanca genç erkeklerde Alayköy Avcılık Atıcılık adına yarışan Tamer Yiğit Soykan ve tabanca büyük ve genç kadınlarda ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına yarışan büyüklerde Gülbahar Avcı, Gençlerde ise Tuğçe Kılınç birinciliği elde etti.

Ayrıca tüfek büyük erkeklerde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına yarışan Tolgay Boyacıoğlu, tüfek genç erkeklerde Lefkoşa Avcılık Atıcılık adına yarışan Burak Yıldırım, Tüfek Büyük kadınlarda Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına yarışan Ece Çetinler ve tüfek genç kadınlarda ise Levent Atıcılık Kulübü adına yarışan Sena Dinçer birinci oldu.

Yıldız Tüfek Birincisi Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi adına yarışan Meriç Çetin, yıldız teşvik ödül birincisi ise Alayköy Avcılık Atıcılık adına yarışan  Onur Ulaş oldu. Paralimpik Atış dalında Levent Atıcılık Kulübü adına yarışan Emine Bozkurt rekor kırarak birinci oldu.

KULÜPLER:

TÜFEKTE

1  Güvenlik Kuv.K’lığı 

2. Lefkoşa A/A

3. Alayköy A/A  

TABANCADA

1. Polis Genel Müdürlüğü

2. Polis Genel Müdürlüğü

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.