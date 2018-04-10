Havalı silahların şampiyonları belirlendi

2018 Havalı Silahlar Federasyon Kupası’nda tüfekte Güvenlik Kuvvetleri, tabancada ise Polis Genel Müdürlüğü şampiyon oldu

Atıcılık Federasyonu tarafından organize edilen havalı silahlar Federasyon Kupası yarışması UKÜ Spor Kompleksi, Arena Salonu Havalı Atış Poligonu’nda yapılan atışlarla tamamlandı.

Mücadele sonunda tabanca büyük erkeklerde Polis Genel Müdürlüğü adına yarışan Burak Özcem, tabanca genç erkeklerde Alayköy Avcılık Atıcılık adına yarışan Tamer Yiğit Soykan ve tabanca büyük ve genç kadınlarda ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına yarışan büyüklerde Gülbahar Avcı, Gençlerde ise Tuğçe Kılınç birinciliği elde etti.

Ayrıca tüfek büyük erkeklerde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına yarışan Tolgay Boyacıoğlu, tüfek genç erkeklerde Lefkoşa Avcılık Atıcılık adına yarışan Burak Yıldırım, Tüfek Büyük kadınlarda Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına yarışan Ece Çetinler ve tüfek genç kadınlarda ise Levent Atıcılık Kulübü adına yarışan Sena Dinçer birinci oldu.

Yıldız Tüfek Birincisi Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi adına yarışan Meriç Çetin, yıldız teşvik ödül birincisi ise Alayköy Avcılık Atıcılık adına yarışan Onur Ulaş oldu. Paralimpik Atış dalında Levent Atıcılık Kulübü adına yarışan Emine Bozkurt rekor kırarak birinci oldu.

KULÜPLER:

TÜFEKTE

1 Güvenlik Kuv.K’lığı

2. Lefkoşa A/A

3. Alayköy A/A

TABANCADA

1. Polis Genel Müdürlüğü

2. Polis Genel Müdürlüğü