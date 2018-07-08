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Hava Sporları Federasyonu Değirmencioğlu’yla görüş alış-verişi yaptı

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Hava Sporları Federasyonu Değirmencioğlu’yla görüş alış-verişi yaptı
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Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya ve beraberindeki heyet, Spor Dairesi’ni ziyaret ederek daire müdürü Alkan Değirmencioğlu ile yaptıkları faaliyetler, elde ettikleri dereceler ve yeni dönem için görüş alışverişinde bulundu.

Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu ziyaretle ilgili olarak yaptığı açıklamada, hava sporlarının önemli bir alan olduğunu ve bu alandaki faaliyetleri yakından takip ettiklerini belirterek, bu alanda deneyimli olan başkan Zeki Ziya ve ekibine gösterdikleri çaba ve verdikleri emeklerden ötürü teşekkür etti.

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