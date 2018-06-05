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Haspolat İlkokulu’nda futbol şenliği yaşandı

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Haspolat İlkokulu’nda futbol şenliği yaşandı
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Haspolat İlkokulu’nda 2017 – 2018 eğitim öğretim yılının son gününde sınıflar arası geleneksel futbol şenliği düzenlendi.

Okul öğretmeni Soydan Sakallı’nın organize ettiği futbol şenliği küçükler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirildi.

Birinci, ikinci ve üçüncü sınıfların katılımıyla oynanan Küçükler kategorisinde İpek Özmatyatlı’nın öğretmenliğini yaptığı İkinci Sınıf birinci olurken, ikinci Üçüncü Sınıf, üçüncü ise Birinci sınıf oldu.

Büyükler kategorisinde ise dört ve beşinci sınıflar arasında oynanan Büyükler kategorisinde ise Mustafa Öksüz’ün öğretmenliğini yaptığı 5B Sınıfı birinci olurken, ikinci 5A Sınıfı, üçüncü 4A Sınıfı, dördüncü ise 4A Sınıfı oldu.

Fair play ve centilmenliğin ön plana çıkarıldığı turnuvada, takımlarda kız ve erkek öğrenciler karma olarak yer alırken, turnuva sonunda okul idaresi öğrencilere, Kemal Bayur Tarım İşletmeleri’nin sponsorluğunda karpuz ikramında bulundu.

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