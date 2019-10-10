Hasan Ramadan Cemil’e yakışır final

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda şampiyon Polis Genel Müdürlüğü oldu

Ülkemize ismin altın harflerle yazdırmış, sevilen sayılan iş adamı ve spor tutkunu insan, merhum Hasan Ramadan Cemil adına gerçekleştirilen Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 2019’un şampiyonu Polis Genel Müdürlüğü oldu.

Gönyeli Halı Sahası’nda gerçekleşen yüzlerce sporseverin izlediği final gecesi muhteşem bir ortamda gerçekleşti.

Final gecesine Ramadan Cemil İşletmeleri Direktörü Işın Ramadan Cemil’in davetlisi olarak Türkiye’den gelen Arçelik Batı Akdeniz Bölge Müdürü Murat Açıkgül de gecenin sürpriz ödülünü açıkladı.

SON ANA KADAR HEYECAN

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası final gecesinde son ana kadar çekişmeli maç izledi. Gecenin ilk mücadelesi üçüncülük için oynandı. Metin Tarım’ın düdük çaldığı Devlet Hastanesi ile Tarım Bakanlığı takımları arasındaki üçüncülük maçını 9-7 kazanan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı oldu.

Ülkemiz futbolunun son dönemine damga vurmuş emekli hakemlerinden Mehmet Malek ve Ecvet Kanatlı ikilisinin yönettiği final maçında ide Polis Genel Müdürlüğü ile Merkezi Cezaevi takımları karşı karşıya geldi. Son ana kadar çekişme ve heyecanın izlediği mücadeleyi 5-4 kazanan Polis Genel Müdürlüğü takımı şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

ARÇELİK’TEN SÜRPRİZ ÖDÜL

Maçlar sonunda düzenlenen törende Ramadan Cemil İşletmeleri’nin değerli ödülleri ve tüm takımlara plaketleri verilirken dereceye giren takımlara ise kupa ve madalyaları takdim edildi. Turnuvada bu yılın en centilmen takımları Sayıştay Başkanlığı ile İhtiyat Sandığı Dairesi’ne de büyük kupalar verildi.

Final gecesine Türkiye’den katılan Arçelik Batı Akdeniz Bölge Müdürü Murat Açıkgül ödül töreni sonunda yaptığı açıklamada final oynayan takımların tüm futbolcuların Türkiye Milli Takımı futbolcuların imzalarının bulunduğu lisanslı formalarından verileceğini açıkladı.

Açıkgül ayrıca şampiyon takımdan 2 oyuncunun birer yakını ile birlikte İstanbul turuna ve Türkiye-İzlanda maçını özel davetli olarak izlemeye götürüleceğini, final oynayan takımdan da 1 oyuncunun 1 yakını ile birlikte Türkiye’de 3 büyüklerin bir maçını veya Şampiyonlar Ligi maçını izlemeye götürüleceğini belirterek kura çekildi ve talihliler belirlendi