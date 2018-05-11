banner107
Ve Yakın Doğu Melekleri yine finalde
Ve Yakın Doğu Melekleri yine finalde
7 0
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
346 0
Girne – Hamitköy maçı belirleyeci olacak
Girne – Hamitköy maçı belirleyeci olacak
212 0
Doğancı yolu yarıladı
Doğancı yolu yarıladı
101 0
Gözler son biletlerde olacak
Gözler son biletlerde olacak
192 0
“O kupa gelecek”
“O kupa gelecek”
176 0
Motodrag heyecanı, Aydınköy’de yaşandı
Motodrag heyecanı, Aydınköy’de yaşandı
35 0
4 saatlik elektrik kesintisi
4 saatlik elektrik kesintisi
196 0
banner82
banner147

Hasan Hüseyin’in başarıda limiti yok

banner27

YDÜ’nün başarılı yüzücüsü Hasan Hüseyin Çakır, Türkiye’de birinci oldu

Hasan Hüseyin’in başarıda limiti yok
banner137

Hasan İLKER

Türkiye 11-12 yaş 1. Etap Ulusal Gelişim Projesi, finalinde yarışan Yakın Doğu Üniversitesi'nin başarılı yüzücüsü Hasan Hüseyin Çakır, birinci oldu.

Ülkemizde kırdığı rekorlara Türkiye’de de yenilerini ekleyen Hasan Hüseyin Çakır, 400 m serbestte 05:15:93’lük derecesi ile Türkiye A1,A2,A3 baraj derecelerini geçerek altın madalya almaya hak kazanırken KKTC 11 -12 yaş rekorunun da sahibi oldu.

HAVUZDA ÖZEL YARIŞMA

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Küçükler Ferdi Yüzme Şampiyonası, bugün başlayacak. 13 Mayıs Pazar ise Yıldızlar ve Büyükler Ferdi Yüzme Şampiyonası 300 sporcunun katılımıyla Atatürk Kapalı Yüzme Havuz’unda saat 09:30’da başlayacak. Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonunu 10 – 16 Mayıs Engelliler haftası dolayısı ile ‘’Özel gereksinimli bireylerde yüzme’’ sporuna farkındalık yaratma amacı ile bugün saat 09:00’da havuzlarda yetiştirilen özel gereksinimli sporcuları yarıştıracak.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.