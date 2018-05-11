Hasan Hüseyin’in başarıda limiti yok

YDÜ’nün başarılı yüzücüsü Hasan Hüseyin Çakır, Türkiye’de birinci oldu

Hasan İLKER

Türkiye 11-12 yaş 1. Etap Ulusal Gelişim Projesi, finalinde yarışan Yakın Doğu Üniversitesi'nin başarılı yüzücüsü Hasan Hüseyin Çakır, birinci oldu.

Ülkemizde kırdığı rekorlara Türkiye’de de yenilerini ekleyen Hasan Hüseyin Çakır, 400 m serbestte 05:15:93’lük derecesi ile Türkiye A1,A2,A3 baraj derecelerini geçerek altın madalya almaya hak kazanırken KKTC 11 -12 yaş rekorunun da sahibi oldu.

HAVUZDA ÖZEL YARIŞMA

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Küçükler Ferdi Yüzme Şampiyonası, bugün başlayacak. 13 Mayıs Pazar ise Yıldızlar ve Büyükler Ferdi Yüzme Şampiyonası 300 sporcunun katılımıyla Atatürk Kapalı Yüzme Havuz’unda saat 09:30’da başlayacak. Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonunu 10 – 16 Mayıs Engelliler haftası dolayısı ile ‘’Özel gereksinimli bireylerde yüzme’’ sporuna farkındalık yaratma amacı ile bugün saat 09:00’da havuzlarda yetiştirilen özel gereksinimli sporcuları yarıştıracak.