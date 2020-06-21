Hasan Algın anısına yarıştılar

Gazimağusa Avcılık Atıcılık Birliği tarafından bu yıl üçüncüsü organize edilen “Hasan Algın
Tekneden Olta ile Ablakore Avlama Yarışması” dün gerçekleştirildi.
Fishertown ana sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışma Yeniboğaziçi Belediyesi’nin teknelere
ulaşım, park ve iniş yeri olarak hazırladığı Sae Side Hotel önünde yapıldı.
48 Tekne ve 137 spporcu katıldı
48 tekne ve tekneler içerisinde bulunan 137 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen sezonun en
büyük yarışmalarından biri olan organizasyonda 514 kilo Albacore Balığı yakalandı.
Yarışmayı 58 kilo ile G 1410 Friendship isimli tekne sahibi Bekir Kasapoğlu birinci olarak
tamamlarken, 49 kilo ile G 1589 Şago isimli tekne sahibi Kemal Şago ikinciliği, 43 kilo ile GM
588 Bayraktar isimli tekne sahibi Şükrü Bayraktar da üçüncülüğü kazandı.
Kasapoğlu ödülünü SOS’e bağışladı
Yarışmada dereceye girenlere ödülleri yarışma sonunda düzenlenen törende anısına düzenlenen
Hasan Algın’ın ailesi tarafından verilirken yarışmada birinci gelen Bekir Kasapoğlu yarışmada
kazandığı 2000 TL para ödülünü ve tuttuğu 5 Adet balığı SOS Çocuk Köyü’ne bağışladı.
Yarışmayı Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar da izlerken ödül töreninde Mağusa
Avcılık Atıcılık Birliği başkanı Hasan Curcioğlu katkılarından dolayı Fishertown direktörü
Mustafa Asafoğluları’na bir teşekkür plaketi de sundu.