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Hasan Algın anısına yarıştılar

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Hasan Algın Tekneden Olta ile Ablakore Avlama Yarışması” dün 137 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilirken toplam 514 kilo balık avlandı

Hasan Algın anısına yarıştılar

Gazimağusa Avcılık Atıcılık Birliği tarafından bu yıl üçüncüsü organize edilen “Hasan Algın

Tekneden Olta ile Ablakore Avlama Yarışması” dün gerçekleştirildi.

Fishertown ana sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışma Yeniboğaziçi Belediyesi’nin teknelere

ulaşım, park ve iniş yeri olarak hazırladığı Sae Side Hotel önünde yapıldı.

48 Tekne ve 137 spporcu katıldı

48 tekne ve tekneler içerisinde bulunan 137 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen sezonun en

büyük yarışmalarından biri olan organizasyonda 514 kilo Albacore Balığı yakalandı.

Yarışmayı 58 kilo ile G 1410 Friendship isimli tekne sahibi Bekir Kasapoğlu birinci olarak

tamamlarken, 49 kilo ile G 1589 Şago isimli tekne sahibi Kemal Şago ikinciliği, 43 kilo ile GM

588 Bayraktar isimli tekne sahibi Şükrü Bayraktar da üçüncülüğü kazandı.

Kasapoğlu ödülünü SOS’e bağışladı

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri yarışma sonunda düzenlenen törende anısına düzenlenen

Hasan Algın’ın ailesi tarafından verilirken yarışmada birinci gelen Bekir Kasapoğlu yarışmada

kazandığı 2000 TL para ödülünü ve tuttuğu 5 Adet balığı SOS Çocuk Köyü’ne bağışladı.

Yarışmayı Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar da izlerken ödül töreninde Mağusa

Avcılık Atıcılık Birliği başkanı Hasan Curcioğlu katkılarından dolayı Fishertown direktörü

Mustafa Asafoğluları’na bir teşekkür plaketi de sundu.

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