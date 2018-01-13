Hamitköy, Esat Hoca'yı andı

Hamitköy Spor Kulübü, kulübün merhum Fahri başkanı Esat Erdoğmuş'un (Hoca) ölüm yıldönümü dolayısı ile anma töreni düzenledi. Esat Hoca'nın mezarı başında düzenlenen anma törenine KTFF başkanı Hasan Sertoğlu, Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş, Hamitköy futbol takımları, Esat Hoca'nın ailesi ve bazı Hamitköylüler katıldı. Duaların okunması sonrasında ise Esat Erdoğmuş Stadı'nda Hamitköy A Takımı ile Hamitköy Master Derneği, bir anı maçı oynadılar.