Hamidi adı Türkiye’de marka oldu

Vücut geliştirme sporcularından ve fitness eğitmeni Sami Hamidi, sporcular için kendi adını ve içeriğini taşıyan SH 57 isimli supplementiTürkiye’de piyasaya çıkardı

Ülkemiz vücut geliştirme sporcularından ve fitness eğitmeni Sami Hamidi büyük ve önemli bir atılıma imza attı.

Vücut geliştirme yarışmalarında sayısız başarıları bulunan, son dönemde yaşamını İstanbul’da sürdüren, Cem Yılmaz, Ozan Güven ve Murat Boz gibi ünlülerin kişisel antrenörlüğünü yapan, filmlerde de rol olan Sami Hamidi bu kez sporcular için kendi adını ve içeriğini taşıyan supplement çıkardı.

Sami Hamidi’nin kendi içeriğini taşıyan SH 57 isimli ürünü antrenman öncesinde alınıp sporcuya antrenman sırasında gereken enerji ve konsantrasyonu sağlıyor. Sami Hamidi kendi kişisel hesabından paylaşım yaparak başarısını şu şekilde duyurdu:

“Yıllardır emek verdiğim bu sektörde hayallerimin peşini hiç bırakmadım.Şimdi sanırım emeklerimin karşılığını almaya başlıyorum. Şuan kendi ürünümü çıkarmanın gururunu yaşıyorum. İçeriği bana ait olan Türkiye piyasasının en güçlü içeriğine sahip en lezzetli antrenman öncesi içeceği SH57. “