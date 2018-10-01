Halil Şaban anısına attılar
Halil Şaban anısına bu yıl ilk kez gerçekleştirilen atıcılık yarışması hafta sonu Doğancı Atış Poligonu’nda yapıldı.
Yarışmada 5 kategoride çok sayıda atıcı mücadele etti. Yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri ise Halil Şaban’ın ailesi tarafından verildi.
Atıcılar
İzzet Hakkıoğlu
Mehmet Ali Başavcı
Zeki Kanarya
Avcılar
Memduh Şeker
Yıldıray Madenci
Tamer Kuzhan
Veteran
Salim Erhalk
Mustafa Zaim
Yaşar Onurcan
Gençler
Ekrem Madenci
Hasan Sunusi
Ahmet Tatlıses
Junior
Yaşar Abbasoğlu
Salih Kıranoğlu
Okcan Yorgancıoğlu