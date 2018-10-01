Halil Şaban anısına attılar

Halil Şaban anısına bu yıl ilk kez gerçekleştirilen atıcılık yarışması hafta sonu Doğancı Atış Poligonu’nda yapıldı.

Yarışmada 5 kategoride çok sayıda atıcı mücadele etti. Yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri ise Halil Şaban’ın ailesi tarafından verildi.

Atıcılar

İzzet Hakkıoğlu

Mehmet Ali Başavcı

Zeki Kanarya

Avcılar

Memduh Şeker

Yıldıray Madenci

Tamer Kuzhan

Veteran

Salim Erhalk

Mustafa Zaim

Yaşar Onurcan

Gençler

Ekrem Madenci

Hasan Sunusi

Ahmet Tatlıses

Junior

Yaşar Abbasoğlu

Salih Kıranoğlu

Okcan Yorgancıoğlu