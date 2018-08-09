Hakemler İzmir yolcusu

2018-2019 Sezonu hazırlıkları kapsamında hakemlerimizin geleneksel hale gelen sezon öncesi Türkiye kampı, bu yıl 9-13 Ağustos 2018 tarihleri arasında İzmir-Balçova Termal Hotel’de gerçekleşecek. KTFF, MHK ve KTFHGD ile istişare içerinde gerçekleşecek kamp için bugün yola çıkacak kafilede, 50’si hakem, 65 kişi yer alıyor. Kamp boyunca; eğitim çalışmaları, hakemlerle toplantılar, günde çift idman ve sosyal aktiviteler gerçekleşecek.