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Hakemler İzmir yolcusu

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Hakemler İzmir yolcusu
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2018-2019 Sezonu hazırlıkları kapsamında hakemlerimizin geleneksel hale gelen sezon öncesi Türkiye kampı, bu yıl 9-13 Ağustos 2018 tarihleri arasında İzmir-Balçova Termal Hotel’de gerçekleşecek. KTFF, MHK ve KTFHGD ile istişare içerinde gerçekleşecek kamp için bugün yola çıkacak kafilede, 50’si hakem, 65 kişi yer alıyor. Kamp boyunca; eğitim çalışmaları, hakemlerle toplantılar, günde çift idman ve sosyal aktiviteler gerçekleşecek.

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