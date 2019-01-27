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Hakan Topal yuvaya döndü

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Bocce Ligi’nde mücadele eden Deniz Plaza; sezon öncesi transfer döneminde, eski sporcusu Hakan Topal’ı yeniden renklerine katarak iddialı olduğunu gösterdi

Hakan Topal yuvaya döndü
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Herkes İçin Spor Federasyonu (HİSF) tarafından düzenlenen Bocce Ligi’nde mücadele eden Deniz Plaza; sezon öncesi transfer döneminde, eski sporcusu Hakan Topal’ı yeniden renklerine katarak iddialı olduğunu gösterdi.

Deniz Plaza Spor Kulübü Başkanı Turgay Deniz, eski sporcuları Hakan Topal’ı uzun uğraşlar sonrası yeniden kulübe kazandırmış olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Deniz, “Öncelikli hedefimiz gençlerimize spor yapma olanağı yaratmaktır. Bu arada, sporcularımızın elde edecekleri başarı bizlerin mutluluğuna mutluluk katacaktır” şeklinde konuştu.

İmza töreninde konuşan Hakan Topal ise, bocceye Deniz Plaza’da başladığına dikkat çekti ve 2019 Bocce Sezonu’nda daha tecrübeli bir sporcu olarak, takımının başarısı için uğraş vereceğini vurguladı.

Transferin gerçekleşmesi için büyük uğraşlar veren Deniz Plaza Spor Kulübü Bocce Takım Sorumlusu Orçun Latifoğlu, Hakan’ın ait olduğu yere döndüğüne işaret ederek, transferlerin devam edeceğini belirtti. Latifoğlu, yeni sezonun sürprizlere gebe olduğuna da işaret etti.

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