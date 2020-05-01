Hade rastgele

Avcılık Federasyonu, “Bakanlar Kurulunun balıkçılık faaliyetleri ile ilgili aldığı kararını ve müjdesini, üyeleri ile paylaşırken, korunarak ve koruyarak bireysel balıkçılık faaliyetlerini sürdürelim. Rastgele!”açıklamasını yaptı

Avcılık Federasyonu, Bakanlar Kurulunun balıkçılık faaliyetleri ile ilgili aldığı kararını ve müjdesini, üyeleri ile paylaştı.

Avcılık Federasyonundan yapılan ve uyulması gereken kuralları da içeren açıklaması şöyle:

“4 Mayıs’tan itibaren, Pazar günleri hariç,müsabakalar haricindeki bireysel balıkçılık faaliyetleri sabah 06:00 ile 21:00 arası serbest bırakılmıştır.

Üyelerimizin bu faaliyetlerde bulunurken sosyal mesafeyi koruması ve hijyen kurallarına uyarak maske takması, kalabalık oluşturmaması,ilerideki günlerde kademeli olarak devam edecek olan normalleşme sürecine büyük bir katkı sağlayacaktır.

Rehavete kapılmayıp, yaşamımızı virüsün bulaşmasını engelleyecek şekilde korunarak ve koruyarak sürdürmemiz, hem topluma hemde ülkemize olan en büyük sorumluluğumuzdur.

Herkesin üyelerini bu konuda bilinçlendirmesi çok önemlidir.Rastgele!”