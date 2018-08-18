Güzelyurt’ta yüzücüler yarıştı

Güzelyurt Belediyesi’nin 205 kursiyer için düzenlediği yüzme kurslarının sertifikaları yapılan final yarışları sonrası verildi

Güzelyurt Belediyesi’nin bu yıl 13.’sünü düzenlediği yüzme kurslarının sertifikaları yapılan final yarışları sonrası verildi.

Güzelyurt Otel’de saat 17.00’da başlayan yarışlar, yaş gruplarına ayrılarak gerçekleşti. Sertifika töreni ve yarışlara Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, belediye meclis üyeleri ve kursiyerlerin aileleri katıldı.

Güzelyurt Otel’de gerçekleşen sertifika töreni Sergen Özbay Dans Okulu’nun dans gösterileriyle başladı. Yarışlar yaş gruplarına göre düzenlendi. Yarışlar sonrası tüm kursiyerlere sertifika ve madalyaları takdim edildi. 26 Haziran- 17Ağustos 2018 tarihleri arasında 2 ay süren yüzme kursları haftada 4 gün yapıldı. 5-12 yaş gruplarına göre ayrılan yüzme kurslarına bu yıl 205 öğrenci kayıt yaptırdı. Her yıl kursiyer sayısının arttığı yüzme kurslarında, dersler Eğitmen Mustafa Korkut, Cemal Aspava ve Mustafa Yeşillik gözetiminde ve yardımcı eğitmenlerin katkıları ile gerçekleştirildi.