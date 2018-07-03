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Güzelyurt’ta tavlanın kralı Darıcı

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Güzelyurt’ta tavlanın kralı Darıcı
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Niyazi ERGÜLEN

Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında geleneksel olarak düzenlenen ve Con Kahve sponsorluğunda yapılan 10. Tavla Turnuvası’nın finali önceki akşam Festival Gösteri Merkezi’nde yapıldı. Turnuvanın birincisi Abdülhalim Darıcı, ikincisi Mustafa Kemal, üçüncüsü Erdi Aydınlı, dördüncüsü Erkut Ateş, beşincisi Erbay Darıcı oldu. Turnuvada ayrıca en üst tura çıkan bayan özel ödülünü de Benal Hacımevlüt kazandı. Dereceye girenlere para ödülleri ve kupalarını Belediye Meclis üyesi Salih Saldam takdim etti.

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