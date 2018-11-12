Güzelyurt’ta binicilik heyecanı yaşandı

Terzioğlu Atlı Spor Kulübü ile Binicilik Federasyonu’nun organize ettiği KKTC Cumhuriyeti Meclis Başkanlığı Kupası Yarışı, Güzelyurt’ta gerçekleştirildi

Güzelyurt Bölgesi’nde bulunan Terzioğlu Atlı Spor Kulübü, KKTC Binicilik Federasyonu’nun organizasyonunu yaptığı KKTC Cumhuriyeti Meclis Başkanlığı Kupası Yarışı’na ev sahipiliği yaptı.

Heyecan dolu olan bu yarışa Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, milletvekilleri Armağan Candan ve Hasan Büyükoğlu ‘da katıldı. Kazanan binicilere KKTC Binicilik Federasyonu Başkanı İlkay Aslım ve konuklar birlikte ödüllerini verdiler.

KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanlığı Kupası yarış sonuçları şöyle:

70cm (12yaş altı)

1. Nerin Batıdeniz, Tunaç Riding Club, Ringo isimli atı ile

2. Derin Satvet, Royal Atlı Spor Kulübü, Şayan isimli atı ile

70cm (12yaş üstü)

1. Melisa Yergin, Aner Atlı Spor Kulübü, Betty Bonita isimli atı ile

2. Cansu Tunçelli, Aner Atlı Spor Kulübü, Safari Bulgar isimli atı ile

90 cm

1. Yaz Metin, Royal Atlı Spor Kulübü, Sidney isimli at ile

2. Azra Kitaplı, Royal Atlı Spor Kulübü, Jübili isimli at ile

110cm

1. Altuğ Tatlısulu, Tunaç Riding Club, Güneş isimli at ile

2. Azra Kitaplı, Royal Atlı Spor Kulübü, Jübili isimli at ile

120cm

1. Karem Ben Giuma, Royal Atlı Spor Kulübü, Quinto isimli at ile

2. Azra Kitaplı, Royal Atlı Spor Kulübü, Legenda isimli at ile

Kudret Yarısı

Müşterek Birinciler

Altuğ Tatlısulu, Tunaç Riding Club, Güneş isimli at ile Azra Kitaplı, Royal Atlı Spor Kulübü, Legenda isimli at ile