Güzelyurt ve Girne okçuları, hedefe attılar

Okçuluk büyükler sıralama yarışmaları Okçuluk Açık Alanında gerçekleştirilirken, Güzelyurt Okçuluk Derneği ve Girne Amerikan Üniversitesi Okçuluk Takımı okçuları birincilikleri elde ettiler

Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen 2019 yılı Açık Alan Büyükler 2. Resmi sırama yarışmaları 23 Haziran Pazar günü yapıldı.

11 takım ve 45 sporcunun mücadele ettiği yarışmaya katılan sporcuların elde ettiği puanlar sonucunda ikinci sıralama puanlarını topladılar. Yarışmalarda Güzelyurt Okçuluk Derneği ve Girne Amerikan Üniversitesi Okçuluk Takımı okçuları birincilikleri elde ettiler.

Sporcular arasında dereceye girenlere ödülleri madalya töreninde federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.

Dereceye girenler;

Olimpik Yay ERKEK:

1.Selçuk Kral DOĞAN(Güzelyurt Okçuluk Derneği)

Olimpik Yay BAYAN:

1.Pembe ULUÇ (Güzelyurt Okçuluk Derneği)

Makaralı yay ERKEK:

1.Osman TEZ (Girne Amerikan Üniversitesi Okçuluk Takımı)

Makaralı Yay BAYAN:

1.Ayşen TEZ (Girne Amerikan Üniversitesi Okçuluk Takımı)