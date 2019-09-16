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Güreşte zafer YDÜ’nün

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Güreşte zafer YDÜ’nün
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Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “2019 Yıldızlar Güreş Ligi”ne ait “Yıldızlar Zafer Greko-Romen Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Lefkoşa Rifat Şener Spor Salonu’nda yapılan müsabakalarda 222 puanla Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) birinciliği elde etti. 202 puanla Büyükkonuk Spor Kulübü’nün ikinciliği aldığı müsabakalarda 70 puanla Şahlanspor üçüncü oldu.

Erdoğan Soyalan, Oruç Ertürk, Özkan Öztürk, Serkan Köse ve Erol Avunç ‘un hakemliğinde gerçekleşen müsabakalarda 34 sporcu mücadele etti.

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