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Güreşte sezon Kanlıçay ile açılacak

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Güreşte sezon Kanlıçay ile açılacak

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Büyükler Güreş Ligi, yarın yapılacak “Fikri Kanlıçay Büyükler Serbest Güreş Müsabakaları” ile başlıyor.

Geçtiğimiz yıl vefat eden eski güreşçi ve hakemlerimizden Fikri Kanlıçay adına yapılacak müsabakalar, saat 9,30’daki tartılar sonrası saat 10.30’da başlayacak. Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapılacak müsabakalarda, MertdoğanSoyalan, Oruç Ertürk, Kemal Bayraktar,Serkan Köse ve Ercan Köse, hakem olarak görev alacak.

Yeni sezonda Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz, tüm sporcu, antrenör, hakem ve yöneticilere başarılar diledi.

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