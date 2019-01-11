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Güreşte olağan genel kurul hazırlıkları başladı

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Güreşte olağan genel kurul hazırlıkları başladı
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Güreş Federasyonu, olağan genel kurulu 27 Ocak 2018 Pazar günü Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nda saat 10.00’da yapılıyor.

Faaliyet ve mali raporların onayını alacak olan Güreş Federasyonu, tüm üye kulüplerinin katılmasını duyurdu.

Olağan genel kurulunun gündemi şöyle:

1-Açılış, Divan Başkanı ve 2 sekreterin seçimi

2-2018 yılı faaliyet raporunun okunması, 2019 yılı faaliyet raporunun okunması ve onayı

3-2018 yılı mali bütçe raporunun okunması ve onaya sunulması

4-Dilek ve temenniler.

TRANSFER DÖNEMİ DEVAM EDİYOR

Bu arada, Güreş Federasyonu transfer dönemi devam ediyor. 1-31 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılacak transfer döneminde kulüplerin gerekli evraklar ile birlikte Federasyona müracaat etmesi duyuruldu.

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