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Güreşte ödüller verilecek

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Güreşte ödüller verilecek

Güreş Federasyonu 2017 yılı ödülleri, yarın akşam Tabipler Birliği Lokali’nde düzenlenecek olan ödül töreni ile veriliyor.

Güreş Federasyonu 2017 yılı lig şampiyonlarını, ferdi birincilikleri ve ülkemizi uluslararası müsabakalarda başarı ile temsil edip madalya kazanan sporcuları ödüllendireceği ödül töreni saat 18.30’da başlayacak.

Güreş Federasyonu 2017 ödülleri şöyle:

Yıldızlar Ligi: 1-YDÜ Spor Kulübü, 2-Şahlan Spor, 3-Büyük Konuk Beldesi Spor Kulübü

Gençler Ligi: 1-YDÜ Spor Kulübü, 2-DAÜ Spor Kulübü, 3-Büyük Konuk Beldesi Spor Kulübü

Büyükler Ligi: 1-YDÜ Spor Kulübü, 2-DAÜ Spor Kulübü, 3-Yükseliş Spor Kulübü

Federasyon Şildi: YDÜ Spor Kulübü

Büyükler Ligi Galibiyet Şampiyonu: Ekim Özgüvenli (YDÜ) – Salih Kurşun (DAÜ)

Gençler Ligi Galibiyet Şampiyonu: Erkan Büyüklü (Yükseliş Spor)

Yıldızlar Ligi Galibiyet Şampiyonu: Arif Kondoz (YDÜ) – Atakan Kırmızı (YDÜ

Bulgaristan’da yapılan Hüseyin Memedof Uluslar Arası Müsabakaları’nda ülkemize madalya kazandıran, Hakkı Karapelit ve Özper Özorun.

Kosova’da yapılan Adem Jashari Uluslar Arası Müsabakaları’nda dereceye giren, Ekim Özgüvenli.

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