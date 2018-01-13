Güreşte ödüller verildi

Güreş Federasyonu 2017 yılı ödülleri, önceki akşam Tabibler Birliği Lokali’nde düzenlenen ödül töreniyle verildi.
Güreş Federasyonu, 2017 yılı lig şampiyonlarını, ferdi birincilikleri ve ülkemizi uluslararası müsabakalarda başarı ile temsil edip madalya kazanan sporcuları düzenledikleri ödül töreniyle taçlandırdı.
Güreş Federasyonu 2017 ödülleri şöyle:
Yıldızlar Ligi: 1-YDÜ Spor Kulübü, 2-Şahlan Spor, 3-Büyük Konuk Beldesi Spor Kulübü
Gençler Ligi: 1-YDÜ Spor Kulübü, 2-DAÜ Spor Kulübü, 3-Büyük Konuk Beldesi Spor Kulübü
Büyükler Ligi: 1-YDÜ Spor Kulübü, 2-DAÜ Spor Kulübü, 3-Yükseliş Spor Kulübü
Federasyon Şildi: YDÜ Spor Kulübü
Büyükler Ligi Galibiyet Şampiyonu: Ekim Özgüvenli (YDÜ) – Salih Kurşun (DAÜ)
Gençler Ligi Galibiyet Şampiyonu: Erkan Büyüklü (Yükseliş Spor)
Yıldızlar Ligi Galibiyet Şampiyonu: Arif Kondoz (YDÜ) – Atakan Kırmızı (YDÜ
Bulgaristan’da yapılan Hüseyin Memedof Uluslar Arası Müsabakaları’nda ülkemize madalya kazandıran,Hakkı Karapelit ve ÖzperÖzorun.
Kosova’da yapılan AdemJashari Uluslar Arası Müsabakaları’nda dereceye giren, Ekim Özgüvenli.
Güreş Federasyonu 2017 yılı ödülleri, önceki akşam Tabibler Birliği Lokali’nde düzenlenen ödül töreniyle verildi.