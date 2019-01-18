Güreşte ödüller verildi

Güreş Federasyonu 2018 Yılı Ödüllendirme Törenini 17 Ocak 2019 Perşembe günü saat 18.00’da Lefkoşa’da Tabipler Birliği Lokali’nde gerçekleştirilen ödül töreninde. Aşağıda isimleri yazılı takım ve sporcular ödül almaya hak kazanmışlardır.
Başkan, Hüseyin Kavaz
Yıldızlar Ligi:
YDÜ
Büyükkonuk Beldesi Spor Kulübü
Şahlan Spor
Gençler Ligi:
DAÜ
YDÜ
Büyükkonuk Beldesi Spor Kulübü
Büyükler Ligi
YDÜ
DAÜ
Büyükkonuk Beldesi Spor Kulübü
Dr. Fazıl Küçük Şildi: YDÜ
Galibiyet Kralları:
Yıldızlar: Ömer Yıldız (YDÜ)
Gençler: Emre Genç (Büyükkonuk Beldesi Spor Kulübü
Büyükler: Sergei Franjis (YDÜ)
3. Ülkelerde Ülkemize Madalya Getiren Sporcular:
Bulgaristan: Hakkı Karapelit-Arif Kondoz
Antrenör: Mertdoğan Soyalan
Kosova: Murat Göztaş-Adem Çavuşoğlu-Hasan İlgu
Antrenör: Ömer Çavuşoğlu