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Güreşte ödüller verildi

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Güreşte ödüller verildi
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Güreş Federasyonu 2018 Yılı Ödüllendirme Törenini 17 Ocak 2019 Perşembe günü saat 18.00’da Lefkoşa’da Tabipler Birliği Lokali’nde gerçekleştirilen ödül töreninde. Aşağıda isimleri yazılı takım ve sporcular ödül almaya hak kazanmışlardır.

Başkan, Hüseyin  Kavaz

Yıldızlar Ligi:

YDÜ

Büyükkonuk Beldesi Spor Kulübü

Şahlan Spor

Gençler Ligi:

DAÜ

YDÜ

Büyükkonuk Beldesi Spor Kulübü

Büyükler Ligi

YDÜ

DAÜ

Büyükkonuk Beldesi Spor Kulübü

Dr. Fazıl Küçük Şildi: YDÜ

Galibiyet Kralları:

Yıldızlar: Ömer Yıldız (YDÜ)

Gençler: Emre Genç (Büyükkonuk Beldesi Spor Kulübü

Büyükler: Sergei Franjis (YDÜ)

3. Ülkelerde Ülkemize Madalya Getiren Sporcular:

Bulgaristan: Hakkı Karapelit-Arif Kondoz

Antrenör: Mertdoğan Soyalan

Kosova: Murat Göztaş-Adem Çavuşoğlu-Hasan İlgu

Antrenör: Ömer Çavuşoğlu

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