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Güreşte ödül zamanı

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Güreş Federasyonu, 2018 yılı lig şampiyonlarını, ferdi birincilikleri ve ülkemizi uluslararası müsabakalarda başarı ile temsil edip madalya kazanan sporcuları ödüllendirecek

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Güreşte ödül zamanı
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Güreş Federasyonu 2018 yılı ödülleri, 17 Ocak 2019 Perşembe günü saat 18.00’de Tabibler Birliği Lokali’nde düzenlenecek olan ödül töreni ile veriliyor.

Güreş Federasyonu, 2018 yılı lig şampiyonlarını, ferdi birincilikleri ve ülkemizi uluslararası müsabakalarda başarı ile temsil edip madalya kazanan sporcuları ödüllendirecek.

Güreş Federasyonu 2018 ödülleri şöyle:

Yıldızlar Ligi: 1.YDÜ, 2.Büyükkonuk Beldesi Spor Kulübü, 3.Şahlan Spor

Gençler Ligi: 1.DAÜ, 2.YDÜ, 3.Büyükkonuk Beldesi Spor Kulübü

Büyükler Ligi: 1.YDÜ, 2.DAÜ, 3.Büyükkonuk Beldesi Spor Kulübü

Dr. Fazıl Küçük Şildi: YDÜ

Galibiyet Kralları:

Yıldızlar: Ömer Yıldız (YDÜ)

Gençler: Emre Genç (Büyükkonuk Beldesi Spor Kulübü)

Büyükler: Sergei Franjis (YDÜ)

Yurtdışında ülkemize madalya getiren sporcular:

Bulgaristan: Hakkı Karapelit-Arif Kondoz

Antrenör: Mertdoğan Soyalan

Kosova: Murat Göztaş-Adem Çavuşoğlu-Hasan İlgu

Antrenör: Ömer Arabacıoğlu

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