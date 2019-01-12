Güreşte ödül zamanı

Güreş Federasyonu 2018 yılı ödülleri, 17 Ocak 2019 Perşembe günü saat 18.00’de Tabibler Birliği Lokali’nde düzenlenecek olan ödül töreni ile veriliyor.
Güreş Federasyonu, 2018 yılı lig şampiyonlarını, ferdi birincilikleri ve ülkemizi uluslararası müsabakalarda başarı ile temsil edip madalya kazanan sporcuları ödüllendirecek.
Güreş Federasyonu 2018 ödülleri şöyle:
Yıldızlar Ligi: 1.YDÜ, 2.Büyükkonuk Beldesi Spor Kulübü, 3.Şahlan Spor
Gençler Ligi: 1.DAÜ, 2.YDÜ, 3.Büyükkonuk Beldesi Spor Kulübü
Büyükler Ligi: 1.YDÜ, 2.DAÜ, 3.Büyükkonuk Beldesi Spor Kulübü
Dr. Fazıl Küçük Şildi: YDÜ
Galibiyet Kralları:
Yıldızlar: Ömer Yıldız (YDÜ)
Gençler: Emre Genç (Büyükkonuk Beldesi Spor Kulübü)
Büyükler: Sergei Franjis (YDÜ)
Yurtdışında ülkemize madalya getiren sporcular:
Bulgaristan: Hakkı Karapelit-Arif Kondoz
Antrenör: Mertdoğan Soyalan
Kosova: Murat Göztaş-Adem Çavuşoğlu-Hasan İlgu
Antrenör: Ömer Arabacıoğlu