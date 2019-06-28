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Güreşseverler, Şahlan Spor’a plaket verdi

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Güreşseverler Derneği yönetim kurulu, Şahlan Spor Kulübü Başkanı Cemal Kır’a teşekkür plaketi sundu

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Güreşseverler, Şahlan Spor’a plaket verdi
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Güreşseverler Derneği, güreş sporuna katkılarından dolayı Şahlan Spor Kulübü Başkanı Cemal Kır’a teşekkür plaketi sundu.

Güreşseverler Derneği yönetim kurulu ile Cemal Kır, 26 Haziran 2019 Çarşamba günü Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü Lokali’nde bir araya geldi. Samimi bir ortamda geçen toplantıda, başkan Cemal Kır, Şahlan Spor Kulübü’nün güreş çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Güreşseverler Derneği Başkanı Remzi Cengiz, güreş sporunun geliştirilmesi için dernek olarak çaba sarf ettiklerini, bu amaçla sponsor arayışında olduklarını, olanakların arttığı ölçüde ihtiyaçlı güreş kulüplerine yardımda bulunmaya çalıştıklarını söyledi.

Dernek başkan yardımcısı Yücel Hatay, güreş sporuna katkıda bulunan kulüplere geçmişte teşekkür plaketi sunduklarını, bu sporu bünyesine alarak mütevazı olanaklarla çalışıp müsabakalara katılan Şahlan Spor Kulübü’nü de takdir ettiklerini belirtti. Yücel Hatay, ayrıca son yayımlamış olduğu “Sporumuzda 11Yıl” kitabını da Cemal Kır’a armağan etti.

Etiketler; #Yücel Hatay
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