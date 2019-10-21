Güreşseverler Derneği, Şahlan Spor’a destek oldu

Güreşseverler Derneği, Şahlan Spor Kulübü’nün yıldızlar kategorisindeki güreşçilerine 10 set eşofman armağan etti.

Mütevazı kadrosuyla güreş liglerine katılan Şahlan Spor Kulübü’nün antrenörü Yavuz Çiftçi’ye eşofmanları, Güreşseverler Derneği Başkanı Remzi Cengiz tarafından takdim edildi.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda 19 Ekim 2019 Cumartesi günü yapılan 19.Uluslararası Dr.Fazıl Küçük Spor Oyunları Yıldızlar Serbest Güreş Turnuvası’nı bir süre izleyen Remzi Cengiz, Yavuz Çiftçi ve güreşçilerini kutlayarak sponsor destekleriyle güreş kulüplerine katkılarının süreceğini söyledi.