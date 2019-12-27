Güreşseverler Derneği, Şahlan Spor’a armağan verdi

Güreşseverler Derneği, Şahlan Spor Kulübü güreşçilerine, Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda 25 adet sırt çantası armağan etti.

Güreşseverler Derneği Başkanı Remzi Cengiz ile başkan yardımcısı Yücel Hatay, Girne Şahlan Spor Kulübü Başkanı Cemal Kır ile antrenör Yavuz Çiftçi’yi ziyaret ederek armağanlarını sundu.

Remzi Cengiz, Şahlan Spor Kulübü güreşçilerini bu yıl gösterdikleri performanstan dolayı kutlarken, yeni yılda daha başarılı olacaklarına inandığını vurguladı.

Kulübe lisanslı güreşçilerle Oğuz Veli Ortaokulu güreşçilerini büyük özveriyle çalıştıran Yavuz Çiftçi, antrenman yapacak salon bulmakta zorlandıklarını, buna rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini, 2020 yılında Güreş Yıldız Ligi’nde zirveye çıkmak istediklerini belirtti.

Zor koşullara rağmen güreşe katkıda bulunduklarını belirten Cemal Kır, güreşçilere özel çalışma ortamı sağlamaya çalıştıklarını belirtti.