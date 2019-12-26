Güreşin şampiyonu YDÜ

“Gençler Güreş Ligi”, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) şampiyonluğu sona ererken, Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü, ikinci oldu

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “2019 Gençler Güreş Ligi” geçtiğimiz hafta sonu yapılan “Raif Denktaş Serbest Güreş Müsabakaları” ile sona erdi.

Genel klasmanda 1173 puanla Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) şampiyonluğu elde ederken, son yıllarda güreş adına önemli başarılar yakalayan Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü, 1123 puanla ikinci oldu. 1052 puanla Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) üçüncülüğü aldı.

Gençler Güreş Ligi Genel Klasman şöyle:

1.YDÜ……………………………………..1173 Puan

2.Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü……1123 Puan

3.DAÜ……………………………………...1052 Puan

4.Gayretköy…………………………………...24 Puan

5.Şahlanspor…………………………………..12 Puan