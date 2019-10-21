Güreşin şampiyonu Türkiye

“Dr.Fazıl Küçük Oyunları Yıldızlar Güreş Şampiyonası” gerçekleştirilirken şampiyon Türkiye oldu

Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları çerçevesinde organize edilen “Dr.Fazıl Küçük Oyunları Yıldızlar Güreş Şampiyonası” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Bulgaristan, Kosova, Türkiye ve KKTC’nin mücadele ettiği müsabakalarda 205 puan toplayan Türkiye şampiyon oldu. 180 puanla Bulgaristan’ın ikinci olduğu müsabakalarda 165 puanla KKTC üçüncülüğü aldı.

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılan müsabakalar sonrası düzenlenen ödül töreninde dereceye giren ülkelere kupalarını Güreş Federasyonu Başkanı Hüseyin Kavaz verdi.