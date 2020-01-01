Güreş Federasyonu 2020’ye hızlı girdi

Güreş Federasyonu 2020 için hazırlıklarını tamamlarken, 2020 yılı transfer dönemi de bugün başladı. Federasyon olağan genel kurulu26 Ocak’ta gerçekleştirilecek

Güreş Federasyonu 2020 için hazırlıklarını tamamladı ve takvimi belirledi. Tüzük gereği 2020 Yılı transfer dönemi bugün (1 Ocak Çarşamba) başlarken, transfer süresi 31 Ocak 2020 tarihine kadar sürecek.

Mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilecek olan 2020 yılı lisans vize ve yeni lisans çıkarma işlemleri için 2020 yılı üyelik aidatlarının 340 TL olarak açıklandı.

Güreş Federasyonun yıllık olağan genel kurulu 26 Ocak Pazar günü yapılıyor. Faaliyet ve Mali raporlarının onaylanacağı genel kurul saat 10.00’da federasyon salonunda gerçekleşecek.

Gündem: 1-Açılış ve başkanlık divanının seçimi, 2-Faaliyet raporunun okunması, 3-2020 Faaliyet raporunun okunması ve onaya sunulması, 4-2019 Mali Raporun okunması ve onaya sunulması, 5-Dilek ve temenniler.

Antrenörlük Kursu Şubat’ta

Güreş Federasyonu Şubat ayı içerisinde C kategori Güreş Antrenör Kursu düzenliyor. Antrenörlük kursuna katılmak isteyen adayların KKTC vatandaşı, 18 yaşını doldurması, en az lise mezunu olması ve iyi karakter belgesine sahip belgeleriyle birlikte, 350 TL yatırım yapması gerektiği açıklandı.