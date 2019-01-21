Güngördü’ye ESF’den plaket

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Engelliler Spor Federasyonu(ESF) yöneticilerini görüşürken, görüşmede Güngördü’ye anı plaketi takdim edildi

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, KKTC Engelliler Spor Federasyonu yöneticileri Hüseyin Cantürk ve Ercan Atasay’ı kabul etti.

Girne Belediyesi basın bürosundan yapılan açıklamaya göre Nidai Güngördü, engelli bireylerin topluma kazandırılması gerektiğine işaret ederek, bu bireyleri sporla buluşturmanın önemine dikkat çekti. Nidai Güngördü, engelli bireylerin spor yapması için imkanlar dahilinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Görüşmenin ardından ziyaret anısına başkan Güngördü’ye anı plaketi takdim edildi.