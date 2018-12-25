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Güney Mesarya'nın sultanı Vadili

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Güney Mesarya'nın sultanı Vadili
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen İlkokullar Arası Voleybol Turnuvası çerçevesinde başlayan maçlar bölgelerden çıkanlar yavaş yavaş belirleniyor.

Güney Mesarya'da gerçekleştirilen kızlar arası voleybol maçları zor hava şartlarına rağmen müthiş heyecan ve dostluk içinde sürdü. Çayönü-İncirli İlkokulu, Türkmenköy İlkokulu ve Vadili İlkokulu takımlarının mücadele ettiği bu bölgede, grubu namağlup olarak tamamlayan Vadili İlkokulu, bir sonraki eleme maçlarına katılmaya hak kazandı. 2. tur maçı ise 28 Aralık günü Vadili İlkokulu sahasında, Gönendere Şht. Salih Terzi İlkokulu ile gerçekleştirilecek. 

Maç sonuçları:

Çayönü-İncirli İlkokulu 0 - 2 Türkmenköy İlkokulu

Vadili İlkokulu 2 - 1 Çayönü-İncirli İlkokulu

Türkmenköy İlkokulu 1 - 2 Vadili İlkokulu

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