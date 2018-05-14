Green Pedal yönetimi Polis Müdürlüğü’ne teşekkür etti

Green Pedal Cycling Spor Kulübü tarafından 4-5-6 Mayıs tarihleri arasında üç günde tırmanma 2.811 M, toplam 340 Km’lik ada turunun başarı ile sonuçlandırmasının ardından organizasyona destek olan katkı koyanlara yönetim olarak ziyaret gerçekleştirildi. Green Pedal Cycling Spor Kulübü organizasyonluğunda düzenlenen adayı turla sloganı yanı sıra “hayat birlikte pedal çevirdikçe güzel” sloganı ile de ada turunda bisikletçiler üç gün boyunca güzel bir atmosferde eğlenceli bir şekilde zorlu parkurlar geçilerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni turlayarak hedefe ulaşılmasında trafik polis ekiplerinin katkısı çok önemli oldu. Green Pedal Cycling Spor Kulübü yönetimi, Polis Genel Müdür Vekili Barbaros Savaşcı’ya nezaket ziyarettin de bulunarak trafik polis ekibinin sürücülere eşlik ederek, yapmış oldukları katkı ve destekten dolayı teşekkür edilerek plaket taktim edildi.

Green Pedal Cycling Spor Kulübü olarak daha güzel projelere imza atacaklarını “hayat birlikte pedal çevirerek güzelle” sloganı ile de yollarına devam edecekleri açıklandı.