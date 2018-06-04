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Green Pedal, Long Beach Bisiklet Yol Yarışı yapılıyor

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Green Pedal, Long Beach Bisiklet Yol Yarışı yapılıyor
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Green Pedal Cycling Spor Kulübü organizasyonunda, “Long Beach Yol Yarışı”, “En hızlısı en güçlüsü ve en iyisi olmaya hazır mısınız?” sloganıyla düzenlenecek

Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu ile Green Pedal Cycling Spor Kulübü işbirliği çerçevesinde bisiklet yol yarışı düzenleniyor.

Green Pedal Cycling Spor Kulübü organizasyonluğunda 10 Haziran Pazar günü “Long Beach Yol Yarışı” lisanslı (PRO) ve lisansız (CFA) olmak üzere 2 klasman ve 6 kategoride düzenlenecek. Yarışa yol bisikletçileri katılabilecek. Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu ile Green Pedal Cycling Spor Kulübü işbirliği çerçevesinde düzenlenecek olan “Long Beach Yol Yarışı'nın” sloganı, “En hızlısı en güçlüsü ve en iyisi olmaya hazır mısınız?” olacak. Parkur detayları, kategoriler ve ödüllerle ilgili ayrıntılı bilgiler daha sonra açıklanacak.

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